Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui acord de recunoaștere a vinovației, care necesita inca aprobarea unui judecator federal, compania Boeing va plati o amenda de aproape 250 de milioane de dolari și va investi cel puțin 455 de milioane de dolari in imbunatațirea siguranței.

- Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internațional (FMI) a decis debursarea imediata pentru Republica Moldova a unei sume in valoare de 175,2 milioane dolari SUA. Banii vor fi folosiți pentru a sprijini financiar bugetul țarii. FMI constata ca Programul cu Republica Moldova se realizeaza,…

- Procuratura Anticorupție (PA) a efectuat in aceasta dimineața multiple percheziții in cadrul unei anchete comune intre Republica Moldova și Franța, cu asistența Biroului Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite ale Americii (SUA), ce investigheaza o presupusa schema de corupție, noteaza Noi.md.…

- Statele Unite ale Americii vor sa ajute Republica Moldova in contracararea atacurilor cibernetice prin sprijinirea unei noi academii și prin consolidarea sectorului particular care va promova noi talente și noi abilitați in sectorul judiciar. Declarația aparține secretarului de stat american, Antony…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a reiterat miercuri, 29 mai, cu ocazia unei vizite la Chișinau, sprijinul SUA pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Republicii Moldova și a promis un nou ajutor, in valoare de 50 de milioane de dolari, in scopul „consolidarii rezilienței” micului…

- Republica Moldova va stoca circa 15% din consumul mediu anual de gaze naturale, dintre care peste 30% vor constitui stocuri de securitate. Doua hotarari, in acest sens, au fost aprobate, in ședința Cabinetului de miniștri, in vederea asigurarii securitații aprovizionarii cu gaze naturale a țarii noastre…

- Ion Magadan a intrat in falimentMiro SA și-a cerut insolvența in 2013. Dupa cinci ani, Tribunalul Bistrița-Nasaud a stabilit ca societatea nu mai avea șanse de redresare și a declarat falimentul. Lichidatorul desemnat, CITR Filiala Sibiu SPRL, a inceput procesul de recuperare a bunurilor companiei.„Dispune…

- Autoritatile chineze analizeaza o propunere conform careia autoritatile locale din intreaga tara ar cumpara milioane de locuinte nevandute, in ceea ce ar urma sa fie una dintre cele mai ambitioase tentative de a salva o piata imobiliara in criza, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea…