Stiri pe aceeasi tema

- Grantul, in valoare de 6 milioane de euro, va fi oferit de Parteneriatul pentru Eficiența Energetica și Mediu in Europa de Est (E5P), in baza Acordului de grant intre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) privind implementarea masurilor de eficiența energetica ale Proiectului…

- Digitalizarea sistemului educațional reprezinta o prioritate pentru Republica Moldova. Tranziția digitala inseamna crearea unui sistem comun care permite autoritaților sa reformeze sistemul de invațamant, iar instituțiilor de resort sa aiba acces la date actualizate. In acest sens, cu sprijinul Uniunii…

- Intrebarea vine la o zi dupa ce șefa diplomatiei belgiene, Hadja Lahbib, a afirmat ca Belgia, care detine in acest semestru presedintia prin rotatie a Uniunii Europene si, prin urmare, stabileste agenda intalnirilor, intentioneaza sa inceapa negocierile de aderare cu Ucraina si Republica Moldova in…

- Astazi, 16 mai 2024, in SEAP a aparut anuntul atribuirii contractului de catre Consiliul Local Eforie, judetul Constanta, catre Centiva Solutions SRL Astazi, 16 mai 2024, in SEAP a aparut anuntul atribuirii contractului de catre Consiliul Local Eforie, judetul Constanta, catre Centiva Solutions SRL.…

- Președintele Senatului Republicii Cehe, Milos Vystrcil, va efectua, in perioada 15-16 mai, o vizita in Republica Moldova. Oficialul ceh va fi insoțit și de alți senatori, membri ai Comisiei pentru afaceri ale Uniunii Europene, ai Comisiei pentru educație, cultura, drepturi ale omului și petiții și ai…

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, amendarea Acordului cu Republica Moldova privind cooperarea in domeniul militar, introducandu-se prevederi prin care cele doua parti se vor sprijini, in conditii de reciprocitate si pe baza de oportunitate, in toate aspectele referitoare la pregatirea si participarea…

- Republica Moldova va incheia cu Republica Franceza un nou ACORD de cooperare in domeniul apararii. Parlamentul a votat in prima lectura pentru ratificarea Acordului semnat la Paris la 7 martie 2024. Inițiativa de incheiere a unui nou acord in domeniul apararii aparține Franței și a fost exprimata dupa…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 7692 118 2023 , care are ca obiect litigiu privind achizitiile publice.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 11.04.2024, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in litigiu privind achizitiile…