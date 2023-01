Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova se afla pe hartile de razboi ale Federatiei Ruse, iar riscurile sunt mari atat timp cat razboiul continua in Ucraina, sustin analisti moldoveni, potrivit Radio Chisinau.

- Autoritațile moldovene analizeaza mai multe scenarii, inclusiv cel in care Moscova ar incerca o invazie terestra prin nordul Ucrainei, catre Republica Moldova, in 2023, a declarat Alexandru Musteata, director al Serviciului de Informatii si Securitate (S.I.S.), intr-un interviu pentru TVR Moldova, publicat…

- 84 la suta din moldoveni considera ca Republica Moldova are relații bune și foarte bune cu Romania. Pe locul doi in topul aprecierilor, cu o diferența de doar 2%, se poziționeaza Uniunea Europeana, locul trei fiind ocupat de Ucraina cu aproape 80%, arata datele unui sondaj, facut public astazi, 9 decembrie,…

- Tendința unor cetațeni ai Republicii Moldova de a da dreptate Rusiei in razboiul purtat impotriva Ucrainei, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj de opinie, este un efect al nostalgiei, dezinformarii și al propagandei rusești, afirma analiștii politici. De asemenea, creșterea numarului…

- Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale Aliantei Nord-Atlantice, dar si din tari partenere, vin la Bucuresti ca sa discute, marti si miercuri, despre cele mai urgente probleme ale blocului militar chiar in vecinatatea unui razboi de agresiune fara precedent in Europa ultimelor opt decenii. …

- In contextul razboiului ruso-ucrainean, Romania a reușit sa convinga Bruxelles-ul ca Unirea cu R. Moldova este unica soluție pentru securizarea graniței UE in sud-estul Europei. Bombardamentele rusești au lasat Chișinaul intr-o pana de curent masiva, pentru a doua oara in ultimele doua saptamani. Maia…

- Mai multe localitati de pe ambele maluri ale Nistrului si numerosi consumatori din Chisinau, capitala Republicii Moldova, au ramas marti fara energie electrica, in urma bombardamentelor ruse intreprinse asupra infrastructurii critice din Ucraina, informeaza Agerpres, citand Radio Chisinau si Deschide.md…