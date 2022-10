Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea de eliberare nationala (MEN), o organizatie de extrema-dreapta din Rusia, care are filiale in toate tarile fostei Uniuni Sovietice, inclusiv in Republica Moldova, a lansat in weekend, in Gagauzia, o campanie de colectare de semnaturi pentru a recunoaste drept ilegala destramarea URSS si…

- Un barbat de 40 de ani originar din Rusia a vandalizat Ambasada Federației Ruse de la Chișinau, Republica Moldova, chiar de ziua liderului de la Moscova, Vladimir Putin, 7 octombrie, scriind pe poarta instituției mesajul: „Putin ucigașul”, potrivit TV8.md. „In seara zilei de 7 octombrie, un…

Ne-am putea aștepta la o creștere a numarului de cetațeni ruși care vin in Republica Moldova și, totodata, mai mulți moldoveni stabiliți in Rusia ar putea reveni in țara.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se arata convins ca dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova, pe care o numește „apropiata istoric” de Rusia, va avea loc „in baza principiilor pragmatismului și interesului reciproc al popoarelor țarilor noastre”, transmite Ziarulnational.md . „Rusia a fost mereu…

- Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a anuntat ca la perchezitiile facute la locuinta fostului presedinte Igor Dodon si la cea a mamei acestuia au fost gasiti peste 2 milioane de lei, o parte in valuta, fiind pus sechestru pe aceasta suma. De asemenea, procurorii cer prelungirea mandatului…