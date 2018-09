Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a solicitat, in regim de urgenta, informatii concludente de la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) cu privire la expulzarea cetatenilor turci care au activat la Liceul „Orizont" pe teritoriul Republicii Moldova, a anuntat consilierul prezidential…

- CHIȘINAU, 7 sept — Sputnik. Președintele Republicii Moldova a solicitat, în regim de urgența, informații concludente de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova cu privire la expulzarea cetațenilor turci care au activat la liceul "Orizont" pe teritoriul Republicii…

- Monica Macovei a scris deputatului european Andi Cristea ca sa intervina pentru a opri expulzarea celor șase cetațeni turci din Republica Moldova. Prin expulzare ei risca tortura, tratamente inumane, arestarea sau orice ii vine in cap lui Erdogan, susține Monica Macovei.

- Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat astazi Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii sa ia toate masurile necesare pentru desfașurarea in continuare a procesului de studii in liceul privat, in care activau cei șapte cetațeni turci expulzați astazi din Republica Moldova.

- Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova vine cu noi detalii despre reținerile de la liceul privat „Orizont". Potrivit lor, este vorba de șapte persoane, ci nu șase dupa cum se spunea dimineața.

- "Lumina Institutii de Invatamant isi exprima ingrijorarea fata de retinerea abuziva a sase profesori si angajati ai retelei de licee „Orizont" din Republica Moldova, de etnie turca. Retinerea, facuta in aceasta dimineata de echipe formate din politisti si angajati ai Serviciului de Informatii si Securitate…

- Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) de la Chisinau a descoperit cantitati importante de munitii in mai multe localitati din Republica Moldova, cu doar cateva zile inainte de ceremoniile programate de Ziua Independentei republicii la 27 august, informeaza joi mass-media de peste Prut.…

- Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in comun cu ofiterii Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului National de Investigatii ofiterii Serviciul de Informatii si Securitate, au identificat un cetatean al