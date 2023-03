Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova testeaza exportul de energie electrica in Ucraina. Energocom a vandut țarii vecine 1 MWh de energie electrica. Pana acum compania doar procura de la producatori din Ucraina.

- Furnizorul național de energie electrica din Republica Moldova, SA Energocom, a vandut in Ucraina 1 MWh de energie electrica in calitate de test, anunța serviciul de presa al companiei. Conform sursei citate, pana acum Energocom doar procura de la producatorii din Ucraina.„In cadrul acestui test…

- SA Energocom a vindut Ucrainei, in calitate de test, 1 MWh de energie electrica. Pina acum compania doar cumpara energie electrica de la producatorii ucraineni. „In cadrul acestui test energia electrica a fost procurata din Uniunea Europeana, a tranzitat sistemul energetic moldovenesc și a fost vindut…

- SA „Energocom” a vandut Ucrainei, in calitate de test, 1 MWh de energie electrica. Pana acum compania doar cumpara energie electrica de la producatorii ucraineni, potrivit Radiomoldova.md . „In cadrul acestui test energia electrica a fost procurata din Uniunea Europeana, a tranzitat sistemul energetic…

- Autoritațile din Republica Moldova fac apel catre oficialii din Uniunea Europeana sa adopte sancțiuni impotriva „oligarhilor corupți”, care lucreaza „cot la cot cu Rusia” pentru a destabiliza situația din țara noastra. Despre acest lucru a fost menționat de catre ministrul Afacerilor Externe și Integrarii…

- "Ne uitam cu speranta catre viitor si va asigur ca Parlamentul European ramane pe deplin angajat in sprijinirea Parteneriatului Estic. Va respectam si suntem gata sa va sprijinim in realizarea aspiratiilor dumneavoastra in relatia cu Uniunea Europeana", a declarat Roberta Metsola, citata de Deschide.md…

- Ministerul de Externe de la Chisinau i-a raspuns ministrului de externe rus Serghei Lavrov, care a vorbit despre presupuse planuri ale Occidentului de a transforma fosta Republica Moldova in „urmatoarea Ucraina” pentru a o folosi impotriva Moscovei. Diplomația de la Chișinau a transmis ca Moldova vrea…

- In 2022, SA Energocom a achiziționat energie electrica direct de la 10 producatori din Republica Moldova, Ucraina și Romania, precum și de la mai mulți agenți economici care dețin statutul de producator eligibil de energie regenerabila, menționeaza compania intr-un comunicat de presa, transmite radiochisinau.…