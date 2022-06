Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat astazi ridicarea interdictiei de export pentru grau si faina, pe fondul presiunilor legate de viitoarea recolta si al protestelor fermierilor, care vor sa-si poata muta recolta precedenta, pentru a elibera facilitatile de stocare, analizeaza

- Ucraina incepe, joi, audierile preliminare in primul proces al unui soldat rus acuzat de violarea unei femei in timpul invaziei, iar in viitor vor fi demarate probabil zeci de astfel de procese, potrivit Reuters. Suspectul, Mihail Romanov, in varsta de 32 de ani, care nu se afla in custodie ucraineana…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a ucis cel putin 130 de persoane in Afganistan, miercuri dimineata, a declarat un oficial, adaugand ca cel putin 250 de persoane au fost ranite si se fac verificari pentru a vedea daca numarul victimelor ar putea creste, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la aproximativ…

- Un tribunal ucrainean a condamnat, marți, doi militari ruși la 11 ani și jumatate de inchisoare pentru ca au tras cu lansatoare multiple de racheta asupra zonelor civile din Harkov, relateaza Reuters. Cei doi militari ruși capturați, Alexander Bobikin și Alexander Ivanov, au fost gasiți vinovați de…

- Premierul din Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa și-a depus, luni, demisia, pe fondul celei mai grave crize economice a națiunii insulare de la independența din 1948, care a dus la proteste ample și la lipsuri in randul cetațenilor. „Prim-ministrul a trimis scrisoarea de demisie președintelui”, a declarat…

- Invazia Rusiei in Ucraina a dus la devastarea a sute de spitale și a altor instituții medicale și i-a lasat pe medici fara medicamente pentru combaterea cancerului sau fara posibilitatea de a efectua intervenții chirurgicale, a declarat președintele Volodymyr Zelenski, citat de Reuters. Zelenski a spus…

- Uniunea Europeana ia in considerare alocarea de ajutor militar suplimentar Republicii Moldova, a anunțat, miercuri, presedintele Consiliului European, Charles Michel, intr-o vizita la Chisinau, relateaza Reuters. Uniunea Europeana analizeaza modul in care poate oferi mai mult ajutor militar Republicii…

- European Commission President Ursula von der Leyen and EU foreign policy chief Josep Borrell will meet Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kyiv this week, an EU spokesman said Tuesday, according to Reuters. “President von der Leyen and High Representative Josep Borrell will travel this week to…