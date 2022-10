Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a redus sambata livrarile de gaze naturale catre Republica Moldova cu aproximativ 30-, a declarat directorul companiei de gaze Moldovagaz, Vadim Ceban, transmite Reuters. Cu o zi mai devreme, vicepremierul Andrei Spinu a declarat ca Gazprom a avertizat Republica Moldova cu privire…

- Republica Moldova este pregatita sa faca o plata catre Gazprom pentru livrarile de gaz pentru aceasta luna, pentru a reduce temerile potrivit carora concernul rus ar putea reduce sau taia livrarile de la 1 octombrie, a anuntat luni vicepremierul moldovean Andrei Spinu, transmite Reuters, conform…

- Republica Moldova ar putea retrage cetatenia in cazul acelor persoane care merg sa lupte de partea Rusiei in Ucraina, dupa ce au fost chemate la arme intrucat detin si cetatenia rusa, a anuntat luni presedintele moldovean Maia Sandu, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Saptamana trecuta presedintele…

- In eventualitatea in care Gazprom sisteaza total livrarile de gaze naturale pentru Republica Moldova, regiunea transnistreana va trebui sa plateasca in avans pentru gazul procurat. O spune premierul Natalia Gavrilița, potrivit careia regiunea transnistreana, la fel ca și malul drept al Nistrului, va…

- In cazul in care, de la 1 octombrie, Gazprom va sista livrarile de gaze catre Republica Moldova, republica ar putea primi gaz din Romania, insa regiunea transnistreana va fi alimentata cu gaz doar daca va plati pentru el, a declarat presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

- Țarile Uniunii Europene au convenit marți, 26 iulie, asupra unui regulament de urgența pentru a reduce consumul de gaze naturale in aceasta iarna, in timp ce Europa se pregatește pentru o iarna cu aprovizionarea incerta din partea Rusiei, anunța Reuters,