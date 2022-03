Republica Moldova monitorizeaza regiunea separatista Transnistria pentru a observa orice eventual semn de escaladare a tensiunilor dupa invazia Rusiei in Ucraina, iar ”situatia pana in prezent este calma”, a declarat marti la Bruxelles ministrul moldovean de externe Nicu Popescu, care a reafirmat politica de neutralitate a guvernului de la Chisinau in contextul razboiului din tara vecina, consemneaza Reuters si Euractiv. ”Nu am observat nicio miscare in directia escaladarii” in Transnistria, a spus Nicu Popescu in Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Dar, a adaugat el, ”avand…