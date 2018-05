Stiri pe aceeasi tema

- Conferința de presa organizata de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova cu tema „Prezentarea rezultatelor studiului socilogic: Influența schimbarilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetațenilor municipiilor Chișinau și Balți in preajma alegerilor locale noi…

- Presedinta Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a avertizat impotriva dezbinarii din cadrul fortelor proeuropene la alegerile locale din municipiul Chisinau, lansand un apel pentru sustinerea unui candidat comun, relateaza joi Radio Chisinau, IPN si Europa Libera. 'Este indemnul…

- Alegerile locale noi pentru functia de primar in municipiile Chisinau si Balti vor avea loc pe data de 20 mai. In sedinta de luni, 12 martie, Comisia Electorala Centrala a luat act de functiile vacante de primar, dupa ce fostii edili, Dorin Chirtoaca si Renato Usatii si-au depus mandatele inainte de…

- Comisia Electorala Centrala de la Chisinau anunta, miine, data alegerilor locale anticipate in cele doua mari municipii din Republica Moldova – Chisinau si Balti. Unele partide politice si-au anuntat deja candidatul sau pozitia fata de scrutinul din Capitala, iar acest test electoral este privit ca…

- Mișcarea Civica Europeana din Republica Moldova a facut un apel catre partidele politice proeuropene sa desemneze un candidat comun la alegerile locale din Balți și Chișinau. "Succesul in alegerile noi din municipiile Chișinau și Balți poate fi asigurat doar in cazul in care marea majoritate a forțelor…

- Alegerile locale anticipate in municipiile Chisinau si Balti nu sunt in interesul partidului de guvernamant. Taraganarea acestor alegeri creeaza Republicii Moldova o imagine foarte proasta in exterior. De aceasta parere este Vladislav Kulminski, director executiv al Institutului pentru Initiative Strategice,…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la care Igor Dodon se refera. El a facut aceasta…