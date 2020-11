Presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, isi propune pentru inceputul mandatului actiuni pe trei directii esentiale: politica externa, bugetul de stat pentru 2021, justitie corecta si lupta anticoruptie, informeaza Agora.md.



In deschiderea unei conferinte de presa sustinute miercuri, Maia Sandu i-a indemnat pe locuitorii Republicii Moldova, in contextul pandemiei de coronavirus, sa se protejeze si sa fie solidari cu cei mai vulnerabili. "Va rog sa purtati masca, inclusiv pentru a-i proteja pe oamenii in varsta, cu probleme de sanatate, sa amanati petrecerile si alte evenimente…