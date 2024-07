Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru vecinatate și extindere, Oliver Varhelyi, va intreprinde in data de 10 iulie o vizita in Republica Moldova, avand intrevederi planificate, inclusiv cu președintele Maia Sandu și premierul Dorin Recean, anunța reprezentanții Guvernului moldovean.

- Mesaj de incurajare din partea exponenților Uniunii Europene (UE) dupa lansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova. Ministrul Afacerilor Externe și Europene al Belgiei, Hadja Lahbin, care a condus delegația UE, alaturi de comisarul pentru Vecinatate și Extindere, Oliver Varhelyi, a subliniat…

- Republica Moldova a facut pași pe care nimeni nu-i credea posibili in urma cu doi ani, iar negocierile de aderare la Uniunea Europeana ar putea incepe, oficial, in luna iunie. Declarația aparține europarlamentarului roman, Siegfried Mureșan, potrivit caruia atit la Chișinau, cit și la Bruxelles exista…

- Republica Moldova este un partener important pentru noi, de aceea ne dorim o Moldova prospera in Uniune Europeana. Declarația a fost facuta astazi de Comisarul european pentru buget și administrație, Johannes Hahn, in deschiderea oficiala a evenimentului dedicat Zilei Europei, desfașurat in Piața Marii…

- 25 aprilie 2024, Chișinau - Republica Moldova a transmis la Bruxelles, ieri, Contribuția naționala la Pachetul de extindere al Comisiei Europene pentru 2024. Documentul reflecta progresele inregistrate in implementarea recomandarilor din Pachetul de extindere 2023 și realizarea criteriilor de aderare…

- Statele Unite ale Americii (SUA) și țarile din Uniunea Europeana (UE) pregatesc noi sancțiuni pentru cei care incearca sa destabilizeze situația in Republica Moldova. Declarația a fost facuta de șeful diplomației de la Chișinau, Mihai Popșoi, intr-un interviu. Ministrul de Externe a dat asigurari ca…

- Uniunea Europeana va detașa la Chișinau o echipa de raspuns rapid la amenințarile hibride cu care se confrunta Republica Moldova, iar Regatului Țarilor de Jos va oferi statului nostru un sprijin financiar in valoare de 4 milioane de euro pentru sporirea rezilienței instituțiilor publice, relateaza stiripesurse.md

- Uniunea Europeana intenționeaza sa acorde un ajutor militar letal Moldovei, a declarat ambasadorul UE in Moldova, Janis Mazeiks, reporterilor la Chișinau pe 10 aprilie, noteaza Kyiv Independent.Moldova, ca și vecina sa Ucraina, este o țara candidata la UE.