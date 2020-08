Stiri pe aceeasi tema

- E cea mai tragica veste! Vezi ce spun expertii despre valul urias din toamna. NU scapam de masti si distantare: Va mai dura ANI de zile! Ideea de a purta masca de protectie sau distantarea sociala a devenit controversata in randul multor persoane. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP…

- Intreprinderea moldo-greceasca Gemini Clothing Limited a ciștigat licitația anunțata la sfirșitul lunii trecute de catre Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca privind achiziționarea combinezoanelor de protecție de unica folosința. Astfel, intreprinderea din Șoldanești va produce…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat vineri, 19 iunie, ca in Republica Moldova, in total, 30 de preoti au fost infectati cu noul coronavirus, dintre care doi slujitori ai bisericii au pierdut lupta cu COVID-19. Cei mai multi preoti contaminati sunt din Balti, opt la numar.

- CHIȘINAU, 9 iun – Sputnik. Proiectul de decizie a Consiliului municipal Chișinau cu privire la interzicerea plasarii materialelor publicitare in transportul public din Chișinau nu a fost susținut de majoritatea consilierilor municipali. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Nu este propaganda, ci istorie:…

- CHIȘINAU, 19 mai – Sputnik. Alte doua persoane au murit rapuse de noul coronavirus. Informația a fost prezentata de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. © Sputnik / Валерий МельниковAvertisment: Nu se știe cand și daca va exista un vaccin impotriva coronavirusului Este vorba…

- Șapte romani din echipa medicala care a efectuat misiunea de ajutor in Republica Moldova au fost depistați pozitiv cu coronavirus, dupa ce s-au intors sambata in țara. „Sunt 7 persoane depistate cu noul coronavirus din echipa care a fost in Moldova”, a transmis duminica Grupul de Comunicare Strategica.…

- Premierul moldovean Ion Chicu a multumit echipei de medici romani care si-au incheiat vineri misiunea in Republica Moldova desfasurata timp de 14 zile in municipiile Chisinau, Balti si Cahul in contextul combaterii epidemiei de COVID-19, conform unui comunicat al guvernului de la Chisinau, potrivit…

- Cinci persoane au murit de COVID-19 pe parcursul zilei de vineri, 8 mai. Este vorba despre un barbat de 68 de ani din Ialoveni, un barbat de 56 de ani din Balti, un barbat de 71 de ani din Cahul, o femeie de 71 de ani din Balti si o femeie de 59 de ani din Chisinau.