- Pe parcursul saptamanii, dupa ce vor fi alese organele de conducere ale Parlamentului, probabil, președintele Maia Sandu va invita fracțiunile parlamentare la consultari, in urma carora va fi anunțat un candidat de la PAS pentru funcția de premier. Declarația a fost facuta de Igor Grosu, președintele…

- Un grup de agricultori din raionul Ștefan Voda a cerut președintei Maia Sandu sa examineze candidatura lui Alexandru Slusari la funcția de ministru al agriculturii in viitorul Guvern. O cerere asemanatoare a fost adresata și președintelui interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu.…

- Guvernul care va rezulta din victoria istorica in alegeri a Partidului Acțiune și Solidaritate trebuie sa inceapa rapid reforma justiției, sa reporneasca economia pentru a crea locuri de munca, sa susțina populația și micii antreprenori afectați de pandemie și sa numeasca in funcțiile importante oameni…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, proeuropean) a castigat scrutinul legislativ din Republica Moldova, obtinand majoritate in Parlament, conform rezultatelor anuntate dupa numararea a 99% din buletinele de vot, informeaza site-ul Unimedia.info. Conform rezultatelor anuntate de Comisia…

- Principalul partid proeuropean din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui Maia Sandu, a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate organizate duminica, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor…

- Totodata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul PNL ii transmite felicitari presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru decizia organizarii alegerilor anticipate si puncteaza ca a fost si va ramane alaturi de PAS."Salut victoria Partidului Actiune si Solidaritate! Este o veste extraordinara…

- Republica Moldova isi alege duminica Parlamentul, dizolvat in luna aprilie. Dupa ce in toamna au ales un presedinte pro-european, pe Maia Sandu, moldovenii vor decide daca partidul ei, Partidul Actiune si Solidaritate, va avea majoritate in Parlament. Contracandidatii, fostii presedinti Igor Dodon…