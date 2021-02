Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Republicii Moldova a respins investirea unui guvern condus de Natalia Gavrilita. Niciun deputat nu a votat in favoarea candidatei desemnate de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit TVR Moldova.

- Investirea unui nou guvern in Republica Moldova, in frunte cu Natalia Gavrilita, nu a fost sustinuta joi in Parlamentul de la Chisinau. Niciun deputat nu a votat in favoarea candidatei desemnate de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md, potrivit Agerpres.…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a multumit joi autoritatilor Romaniei dupa ce guvernul de la Bucuresti a decis sa ofere Republicii Moldova un nou lot de ajutor umanitar de urgenta, cu titlu gratuit, transmit Radio Chisinau si Deschide.md, potrivit AGERPRES. "M-am bucurat sa aflu…

- Alianta Nord-Atlantica 'isi mentine angajamentul de a consolida cooperarea bilaterala si de a ajuta la modernizarea institutiilor de aparare si securitate ale Republicii Moldova', a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o discutie telefonica avuta marti cu presedintele…

- Presedintele la final de mandat al Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat legea care prevede trecerea Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din subordinea sefului statului in cea a parlamentului si care reduce astfel prerogativele presedintelui ales Maia Sandu, desi Curtea Constitutionala…

- Mii de moldoveni din toate raioanele Republicii Moldova au venit duminica la Chisinau pentru a participa la o actiune de protest organizata la apelul presedintelui ales, Maia Sandu, si sustinuta de majoritatea partidelor din opozitie (proeuropene) pentru a cere demisia guvernului si dizolvarea parlamentului,…

- Republica Moldova are nevoie de un nou parlament si de un nou guvern, i-a transmis vineri presedintele ales Maia Sandu premierului Ion Chicu in cursul unei discutii telefonice despre ultimele evolutii politice de la Chisinau, apreciind ca demisia guvernului este cea mai scurta cale spre realizarea…

- Ambasada SUA din Republica Moldova si-a exprimat regretul in legatura cu votul de joi din parlamentul de la Chisinau prin care a fost aprobata rezilierea contractului cu Statele Unite privind terenul fostului stadion republican pe care urma sa fie ridicat un nou sediu al misiunii diplomatice americane…