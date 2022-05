Republica Moldova: ordine false de chemare la exerciții militare Mai mulți tineri din Republica Moldova, mai ales unii din Chișinau, au primit zilele trecute ordine de chemare la exerciții și antrenamente militare. Din inscrisuri, reieșea ca este necesar sa aiba la ei pașaportul și o carte de identitate militara. Pentru neprezentare, exista o amenda și, dupa caz, pot fi condamnați pana la 10 ani inchisoare. Aceste citații, pe fondul evenimentelor și al declarațiilor legate de razboiul din Ucraina au pus, in mod firesc, lumea pe sarma. Și, in timp ce tinerii au intrat la pareri, autoritațile au negat ca s-au emis și trimis aceste ordine de chemare. Și au spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

