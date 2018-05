Republica Moldova nu vrea reunificarea cu România, dar aşteaptă vremuri mai bune Republica Moldova va ramane un stat suveran si independent de Romania, a declarat premierul moldovean Pavel Filip.

”S-au spus prea multe despre reunificare, identitate, limba si vreau sa vad o dezvoltare concreta a tarii”, a declarat el pentru cotidianul britanic. ”Toate aceste probleme legate de sentimente trebuie lasate pentru vremuri mai bune”, a adaugat el.



Aproximativ 10.000 de persoane au participat luna trecuta, la Chisinau, la un miting in favoarea unirii, inclusiv fostul presedinte roman Traian Basescu. Parlamentul Romaniei a adoptat, doua zile mai tarziu, o rezolutie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 mai — Sputnik. Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a declarat în cadrul unui interviu acordat publicației The Guardian ca exclude orice scenariu de reunire a Republicii Moldova cu România. Potrivit The Guardian, premierul Pavel Filip a declarat…

- CHIȘINAU, 3 mai — Sputnik. În cadrul negocierilor de la Bruxelles, Moldova și-a afirmat intenția privind consolidarea dialogului strategic cu Uniunea Europeana în domeniul securitații. Totodata, premierul Pavel Filip a dat asigurari ca reformele urmeaza sa fie implementate…

- Igor Dodon continua sa creada in ideea ca Republica Moldova poate si trebuie sa aiba relatii bune atat cu UE, cat si cu Rusia. La intrevederea cu ambasadorul UE la Chisinau, Peter Michalko, seful statului a spus ca pledeaza pentru „dinamizarea relatiilor de cooperare intre Republica Moldova si Uniunea…

- „Sper ca pe parcursul acestui mandat la d-ului Putin sa fie rezolvata una din problemele de baza cu care ne ciocnim noi, reunificarea țarii, rezolvarea problemei transnistrene" a declarat președintele Igor Dodon, intr-un interviu pentru Europa Libera. Dodon l-a felicitat deja pe președintele rus Vladimir…

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa concurentei si presiunile asupra opozantilor, si a cerut remedierea lor, relateaza AFP. ''Alegerile…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Republica Moldova nu are de gand 'sa tolereze atitudinea bazata pe sanctiuni, ofense si acuzatii doar din cauza ca vrea sa fie mai aproape de Uniunea Europeana si sa devina parte a familiei europene', a declarat presedintele parlamentului moldovean, Andrian Candu, citat miercuri de agentia de presa…