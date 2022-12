Republica Moldova nu va mai consuma gaze livrate de Gazprom

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Spinu, viceprim-ministru și Ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale din Republica Moldova, a anunțat ca pentru prima oara in istoria țarii locuitorii din dreapta Nistrului nu vor mai consuma gaze livrate de Gazprom.

- Republica Moldova s-ar putea apropia de iesirea din dependenta de gazul rusesc, scrie Reuters, care citeaza un anunt facut sambata de vicepremierul Andrei Spinu, care a transmis ca pentru prima data in istorie, locuitorii din dreapta Nistrului nu vor mai consuma gaze livrate de Gazprom. Fii…

- Republica Moldova va reduce livrarile de gaz catre regiunea stanga a Nistrului, daca va primi mai puțina energie de la Centrala de la Cuciurgan, scrie moscowtimes.com și Realitatea.md . „Fie vom fi aprovizionați cu energie electrica conform contractului in volumul maxim posibil, in funcție de volumele…

- Autoritațile de la Chișinau trebuie sa alcatuiasca un plan de plați catre furnizorii de gaze, avertizeaza directorul general al Moldovagaz, Vadim Ceban, dupa ce Gazprom a amenințat cu oprirea livrarilor, scrie Reuters.

- Premierul Natalia Gavrilița a confirmat ca riscul ca Gazprom sa sisteze complet livrarile de gaze naturale catre Republica Moldova exista. Totuși, potrivit premierului un astfel de scenariu nu va fi generat de incalcarea prevederilor contractuale, ci de faptul ca Republica Moldova s-a alaturat retoricii…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca a declarat ca Romania ar putea acorda Republicii Moldova, 5 milioane de metri cubi de gaze naturale per zi, insa nu mai mult. „Atunci cand am discutat cu premierul Gavrilița, am discutat despre 150 de milioane de metri cubi. Mai trebuie sa vedem ce cantitați putem…

Autoritățile de la Chișinau traiesc cu emoții ultimele ore din septembrie in așteptarea deciziei gazprom cu privire la furnizare de gaze pentru Republica Moldova.

- Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat tarifele pentru populație cu 27%, in concordanța cu cresterea costurilor aprovizionarii cu gaze dupa ce Rusia a invadat Ucraina, a informat Reuters , preluata de Agerpres. Una dintre cele mai sarace tari din Europa, Republica Moldova…