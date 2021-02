Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta in sanatate publica in Republica Moldova se prelungeste pana pe 15 aprilie 2021, cu posibilitatea revizuirii acesteia. Decizia a fost aprobata luni, 15 februarie, de Comisia nationala extraordinara de sanatate publica, care constata ca situatia epidemiologica ramane a fi nefavorabila.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința extraordinara și a actualizat, in contextul evoluției situației epidemiologice și a ratei de incidența comunicate de catre DSP la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, masurile și regulile care trebuie respectate in perioada…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența din Romania a aprobat prelungirea starii de alerta pe teritoriul țarii vecine, incepand de miercuri, 13 ianuarie, pentru o perioada de 30 de zile.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis azi revenirea la scenariul galben, dupa ce rata de infectare in ultimele 14 zile a scazut sub 3 la mie la nivelul municipiului. Dupa aproape doua luni, municipiul Buzau a revenit la scenariul galben in ceea ce privește incidența cazurilor de Covid-19…

- Starea de urgența a fost prelungita pana in 2021. Ce restricții sunt obligați romanii sa respecte in perioada Sarbatorilor de iarna, vedeți un pic mai jos. Starea de urgența a fost prelungita pana in 2021. Ce mu au voie sa facaromanii incepand de azi, 14 decembrie 2020 Starea de alerta a fost prelungita…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a propus, joi, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile, incepand din 14 decembrie, pastrand masurile existente in prezent, la care se adauga o reglementare referitoare la transportul pe cablu pe partiile de schi,…

