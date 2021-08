Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate Publica din Republica Moldova a anuntat in sedinta de vineri instituirea starii de alerta cod portocaliu la nivel national si aprobarea unui set de recomandari noi pentru prevenirea si controlul pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat al guvernului…

- Un nou lot de 100.620 doze de vaccin impotriva Covid-19, marca Pfizer, donat de Romania ca ajutor umanitar Republicii Moldova, a sosit astazi la Chișinau. In aceste momente, la sediul Agenției Naționale pentru Sanatate Publica se desfașoara ceremonia de predare a donației, la care participa Bogdan Aurescu,…

- Republica Moldova se indreapta spre un nou val de COVID-19, care este mult mai agresiv. Sunt in pericol persoanele nevaccinate, mai ales varstnicii, atenționeaza șeful adjunct al Direcției sanatate, Boris Gilca. La ședința Consiliului municipal Chișinau, Boris Gilca a indicat asupra tendinței…

- Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu a multumit Romaniei pentru lotul de vaccin anti-COVID de 100.800 de doze care a ajuns sambata in Republica Moldova, informeaza News.ro. „Datorita acestei donatii, dar si celor anterioare oferite de Romania, am reusit sa ne asiguram tara cu vaccin, astfel incat…

- Un nou lot de 100.800 de doze de vaccin anti-COVID-19 de tip AstraZeneca, oferit de Romania, a ajuns vineri la Chisinau, relateaza media de peste Prut. Ceremonia de transmitere a donatiei a avut loc la sediul Agentiei Nationale de Sanatate Publica din Chisinau, potrivit agerpres.ro. Prezent…

