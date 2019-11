Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Marius Sorin Bota, considerat „tradator” și exclus din PSD pentru ca ar fi votat in favoarea moțiunii de cenzura, susține ca, la cum se desfașoara lucrurile in prezent, PSD se indreapta in mod evident spre un dezastru iminent.Marius Sorin Bota crede, potrivit unui comunicat remis…

- Senatorul clujean de la PMP, Vasile Cristian Lungu, a fost dus la Parlament cu ambulanța pentru a vota moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila. El a fost transportat cu ajutorul unui scaun cu rotile din mașina. Lungu urma sa fie supus unei intervenții chirurgicale la Cluj-Napoca, insa a decalat…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca propunerea cu care va merge la Palatul Cotroceni dupa adoptarea motiunii de cenzura si caderea Guvernului este aceea a alegerilor anticipate si crede ca, daca toate fortele politice vor cadea de acord asupra acestui lucru, restul devine o chestiune tehnica. El a…

- Viorica Dancila a declarat ca va face remanierea Guvernului in Parlament dupa moțiunea de cenzura, despre care a spus ca nu va fi adoptata joi de Parlament. Premierul a adaugat ca nu știe ce va face Klaus Iohannis privind numirea miniștrilor interimar, chiar daca exista decizia CCR, potrivit Mediafax.

- Update: Florin Cițu a terminat citirea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului. stire initiala Sedinta plenului reunit al Senatului si Camerei Deputatilor in care se citeste motiunea de cenzura a i...

- "PNL, USR, PMP, UDMR, ALDE si Pro Romania se dau peste cap sa stranga in Parlament semnaturi pentru motiunea impotriva Guvernului! Sefii acestor partide plus camarila fiecaruia negociaza, santajeaza, monitorizeaza si preseaza non stop! Se promit functii, demnitati, avantaje. Au loc intalniri misterioase…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Constanta, ca formatiunea politica pe care o reprezinta va vota motiunea de cenzura, neschimbandu-se nimic in acest sens, mentionand totodata ca intarzierea depunerii acesteia in Parlament "nu este de bun augur", in conditiile in care este pentru…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca exista posibilitatea ca, inainte ca opoziția sa depuna moțiunea, premierul Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru a cere un vot de incredere. „Daca nu avem un vot de incredere, evident ca atunci Guvernul va cadea prin moțiune de cenzura. Pot sa va…