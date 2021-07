Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, prin intermediul Consulatului Republicii Moldova la Odessa urmarește indeaproape situația legata de producerea in dimineața zilei de 27 iulie a unui accident rutier in apropierea comunei Znamenka din regiunea Odessa, cu implicarea unui camion și…

- Ministerul Afacerilor Externe a efectuat plata unei contributii voluntare in valoare de 300.000 de euro prin European Endowment for Democracy (EED), in scopul implementarii de proiecte in sprijinul societatii civile si al presei independente din Republica Moldova, urmare a unei decizii in acest sens…

- Curtea Suprema de Justiție a respins recursul depus de Comisia Electorala Centrala care a contestat hotararea Curții de Apel Chișinau privind constituirea secțiilor de votare in strainatate. „Prima instanța corect a stabilit ca Comisia Electorala Centrala cat și Ministerul Afacerilor Externe…

- CHIȘINAU, 11 iun - Sputnik. Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii s-a intalnit astazi, 11 iunie, cu membrii Misiunii preelectorale a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europe. In cadrul discuției a fost abordata situația politica din țara, in special pregatirea și desfașurarea alegerilor…

- Dupa ce Ministerul Afacerilor Externe rus a cerut occidentului sa nu mai intervina in procesele politice interne din Republica Moldova, cu o reacție au venit și autoritațile de la Chișinau. Intr-un comunicat de presa, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, declara ca ministerul nu a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene evalueaza diferite posibilitati de evacuare a 26 de cetateni ai Republicii Moldova aflati in Nepal si intoarcerea acestora in tara, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului, citat de IPN.

- CHIȘINAU, 13 mai - Sputnik. Mai mulți moldoveni sunt blocați in Republica Federala Democratica Nepal, cel puțin pana la data de 31 mai, data pana la care in statul respectiv au fost suspendate toate zborurile internaționale. Masura a fost luata pe plan intern in Nepal din cauza raspandirii COVID-19…