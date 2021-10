Stiri pe aceeasi tema

- Proteste in fata parlamentului Republicii Moldova. Mii de persoane s-au adunat pentru a protesta fața de arestarea lui Alexandru Stoiangolo, procuror general. Acesta a fost acuzat de corupție, abuz de putere si alte delicte. „Lupta cu coruptia nu inseamna lupta cu Procurorul General. Ei pur si simplu…

- Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, a prezentat probe luni, 4 octombrie, care arata ca fostul sef al Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, are legaturi cu Maia Sandu si Partidul Actiune si Solidaritate. In acest sens, Stoianoglo a facut public mai multe inregistrari telefonice, care au fost…

- Dupa o perioada de sapte luni de incertitudine si fara un Guvern cu puteri depline, Moldova are in sfarsit un nou Executiv. Cabinetul de ministri, in frunte cu premierul Natalia Gavrilita, a fost investit in functie vineri, 6 august, cu votul a 61 de deputati din Partidul Actiune si Solidaritate (PAS). Noul…

- Liderul socialiștilor Igor Dodon, care afirma zilele trecute ca alegerile ar fi fost fraudate inainte de scrutinul din 11 iulie, s-a resemnat cu faptul ca Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține toata puterea in Republica Moldova. Dodon considera ca Blocul electoral al „Comuniștilor…

- CHIȘINAU, 13 iul - Sputnik. Partidul comuniștilor, in special liderul Vladimir Voronin, a ajutat sa mențina la suprafața Partidul Socialiștilor, care este in declin. Parerea a fost exprimata de doctorul habilitat in politologie Victor Juc in studioul Sputnik Moldova. © Sputnik / Mihai CarausCare…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Roman Mihaeș susține ca un cuvant greu de spus in procesul de vot au avut pandemia și criza economica care au aruncat țara in haos. „Așteptarea s-a indreptat catre Maia Sandu. Oamenii au vazut in Maia Sandu salvatorul. Mitul salvatorului a jucat rolul in acest proces…

- UPDATR, 12 iulie, ora 8:30 – Principalul partid proeuropean din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui Maia Sandu, a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate organizate duminica, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala…

- Comisia Electorala Centrala a anuntat primele rezultate preliminare in urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Formatiunea presedintelui Maia Sandu, Partidul Actiune si Solidaritate, are sanse sa obtina majoritatea parlamentara si sa formeze Guvernul.