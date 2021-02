Republica Moldova va cauta o solutie exclusiv pasnica pentru regiunea separatista Transnistria, a declarat miercuri presedintele Maia Sandu in cursul unei intalniri cu ministrul suedez de externe Ann Linde, presedintele in exercitiu al OSCE, potrivit Moldpres, Radio Chisinau si EFE. 'Am subliniat determinarea noastra de a gasi cai exclusiv pasnice pentru apropierea celor doua maluri, dar si faptul ca locuitorii din stanga Nistrului sunt cetateni cu drepturi depline ai Republicii Moldova', a mentionat Maia Sandu. In acelasi timp, Maia Sandu a subliniat ca Suedia sustine de mai multi ani…