Republica Moldova: Maia Sandu, reacție la intensificarea atacurilor Rusiei în Ucraina Presedinta Republicii Moldova - stat vecin la vest cu Ucraina - a denuntat, sambata, noul val de atacuri ruse asupra unor obiective ucrainene, dupa ce resturi de rachete au fost gasite in interiorul granitelor de stat ale micului stat fost sovietic, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este stat candidat pentru aderare la UE. Moldova va deveni membra a UE pana la sfarșitul acestui deceniu, susține Maia Sandu. Fara a soluționa problema transnistreana, Moldova nu poate adera insa la UE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Preturile gazelor naturale au scazut in aceasta saptamana in Europa la niveluri nemaivazute de inainte de invazia Rusiei in Ucraina, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile repetate ale Rusiei asupra civililor din Ucraina, a obiectivelor civile și a celor de infrastructura critica, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ucraina a lovit doua baze militare aflate la sute de kilometri in interiorul teritoriului Rusiei, folosind drone fara pilot, potrivit publicatiei americane New York Times, care citeaza un oficial ucrainean de rang inalt, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat noile bombardamente de luni ale Rusiei asupra Ucrainei, intr-o postare pe pagina sa de Twitter, lansand un apel catre comunitatea internationala sa-si creasca presiunile asupra Moscovei pentru a pune capat agresiunii acesteia in Ucraina, relateaza…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat joi Consiliul Suprem de Securitate (CSS) dupa pana de curent masiva care a lovit cu o zi in urma republica in urma unor noi bombardamente puternice ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, sefa statului cerand un nivel sporit de alerta…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters, relateaza News.ro.…

- In cadrul reuniuni de marti a Comitetului de Organizare Rus Pobeda (Victoria, in tr.), presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca tradițiile și moralitatea stau la baza identitații naționale a Rusiei, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…