- Igor Dodon si-a dus planul la bun sfarsit. Presedintele ales, Maia Sandu, va avea atributii mai restranse, dupa ce deputatii socialisti, cei din grupul Pentru Moldova si cei din Partidul Sor au votat pentru transferarea Serviciului de Informatii si Securitate din subordinea Presedintiei, in subordinea…

- Protest la Chișinau, la care participa peste cinci mii de oameni, sustinatori ai Maiei Sandu. Oamenii s-au adunat in fața Parlamentului, la apelul președintelui ales, care ar trebui sa-si preia mandatul la sfarsitul acestei luni. Mulțimea se opune proiectului lui Igor Dodon prin care se dorește reducerea…

- Sute de oameni s-au adunat in fata Parlamentului de la Chisinau joi, 3 decembrie, la solicitarea presedintelui ales, Maia Sandu. Manifestantii protesteaza fata de initiativa deputatilor lui Igor Dodon prin care se doreste reducerea atributiilor noului presedinte. Mai exact, socialistii vor sa transfere…

- Sute de moldoveni protesteaza, joi dimineața, în fața Parlamentului de la Chișinau, în condițiile în care acesta dezbate un proiect de lege ce trece serviciul național de informații de sub autoritatea președintelui sub cea a Legislativului.Manifestanții scandeaza „Jos…

- Deputatul socialist Vasile Bolea afirma ca Maia Sandu in calitatea sa de presedinte al Republicii Moldova si comandat suprem al fortelor armate ar putea utiliza instrumentele si institutiile pe care le are in subordonare pentru a aduce destabilizarea in regiune. Declaratiile au fost facute drept argument…

- Presedintele ales, Maia Sandu, a anuntat un protest pentru ziua de joi, 3 decembrie, ora 10.00, in fata Parlamentului, dupa ce socialistii lui Igor Dodon au inregistrat un proiect de lege prin care vor sa transfere Serviciul de Informatii si Securitate din subordinea Presedintiei, in subordinea Parlamentului.…

- Socialistii lui Igor Dodon au inreigstrat in Parlament un proiect de lege prin care vor sa transfere Serviciul de Informatii si Securitate din subordinea Presedintiei, in subordinea Parlamentului.