Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova anunța ca pe parcursul zilei de duminica, cand au loc alegerile prezidențiale, a identificat un atac cibernetic din afara țarii la mai mulți utilizatori de telefonie, funcționari ai MAI, inclusiv la adresa ministrului afacerilor interne, Pavel Voicu,…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a fost desemnat, joi, drept vicepreședinte al instituției, cu majoritate de voturi. Dupa ce a fost indepartat cu forța de PSD de la conducerea filialei județene și i-a fost respinsa candidatura in Parlament, Marian Oprisan a reușit…

- Premierul Ludovic Orban a venit cu precizari privind o parte din candidații PNL la alegerile parlamentare care au probleme cu legea, putand fi considerați „penali”, in accepțiunea lui Klaus Iohannis. Deși cel puțin unul dintre ei este judecat penal, Orban spune ca niciunul din cei vizați nu incalca…

- In doua localitați din țara va exista un tur doi al alegerilor pentru primarie. La Ortisoara, in județul Timiș si la Rebra, in Bistrita-Nasaud. Acolo, doi dintre candidați au obținut același numar de voturi, potrivit postului public de televiziune. La Orțișoara s-au luptat pentru scaunul de primar șase…

- Candidatul independent susținut de UDMR Soos Zoltan a ciștigat mandatul de primar la Targu Mureș, administrație condusa de 20 de ani de Dorin Florea, fost ALDE, care a preferat sa candideze la șefia Consiliului Județean Mureș. Florea a pierdut aici insa, tot in fața UDMR. PSD și-a adjudecat doar o reședința…

- Curtea Europeana de Justiție a dat caștig de cauza Hidroelectrica, pe 17 septembrie, in procesul cu Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, avand ca obiect restricțiile impuse de reglementator cu privire la exporturile de energie electrica. Prin Legea 123/2012 producatorii de energie…

- Candidatul independent la Primaria Sectorului 6, profesorul Mihai Daneș, face apel la votanții USR din sector sa nu-și uite principiile și valorile pe care le-au promovat atunci cand partidul era condus de Nicușor Dan și sa voteze in consecința la sectorul 6. Mihai Daneș este profesor universitar și…