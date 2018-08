Republica Moldova - laborator imens de prelucrare a documentelor româneşti false De exemplu, o carte de identitate romanesca poate fi procurata chiar si cu 100 de euro, iar un pasaport poate ajunge la 500 de euro. De asemenea, un permis de conducere cu toate categoriile poate ajunge 1.500 de euro. Cartea de identitate o ai intr-o saptamana, iar pasaportul, in doua. Politistii de frontiera ieseni spun ca se confrunta zilnic cu falsuri si sunt cu „ochii in patru". Perchezitia corporala este o formalitate, si nu de putine ori au avut ma (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

