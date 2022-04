Republica Moldova l-a convocat vineri pe ambasadorul rus la Chisinau pentru a-i transmite un protest in legatura cu declaratiile unui general rus care a spus ca trupele ruse angajate in ofensiva militara impotriva Ucrainei doresc sa preia controlul asupra partii de sud a acestei tari pentru a ajunge in Transnistria, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat emis de MAE de la Chisinau, Republica Moldova i-a exprimat ambasadorului rus ”profunda preocupare” fata de afirmatiile generalului rus Ruslan Minnekaiev. Republica Moldova ”considera aceste declaratii ca fiind nefondate si in contradictie cu sprijinul…