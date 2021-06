Stiri pe aceeasi tema

- Federația Rusa ar fi investit in total 11,453 de milioane de euro pentru a-l face pe Igor Dodon noul președinte al Republicii Moldova in toamna anului 2020 și pentru a-și consolida influența in Europa Centrala.

- Lupta pentru viitorul Republicii Moldova intra in linie dreapta. Pentru alegerile anticipate din 11 iulie s-au inscris in cursa 14 partide și batalia pentru formarea noului guvern se va da intre partidul infiintat de actualul presedinte, Maia Sandu, si blocul fostilor presedinti, Igor Dodon si Vladimir…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit vineri prima doza din vaccinul anticoronavirus AstraZeneca la policlinica de stat din Chisinau, dupa ce a declarat anterior ca se va vaccina impotriva noului coronavirus atunci cand va fi sigura ca in Republica Moldova ajung suficiente doze pentru…

- CCR deplange criza creata in Republica Moldova Curtea Constituționala a României deplânge criza creata în Republica Moldova, dupa ce Parlamentul de la Chișinau a votat pentru înlaturarea președintei Curții Constituționale. Într-un comunicat dat astazi publicitații,…

- Zinaida Greceanii - presedinta socialista a parlamentului de la Chisinau - i-a trimis o scrisoare secretarului general al Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric, intr-o incercare a celui mai numeros partid (prorus) din legislativul moldovean de a recurge la institutiile internationale pentru a…

- Liderul prorus al Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, i-a transmis luni seara presedintelui Maia Sandu ca 'socialistii vor face uz de toate caile constitutionale, legale si politice pentru a nu admite alegeri anticipate parlamentare in plina pandemie', relateaza Ziarul…

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat ca va pleca in curand intr-o vizita la Moscova pentru a accelera soluționarea problemei aprovizionarii țarii noastre cu vaccinul rusesc "Sputnik-V". Despre aceasta președintele socialiștilor a vorbit in cadrul emisiunii…