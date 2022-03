Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu a evitat sa raspunda cand țara noastra va depune o cerere de aderare la Uniunea Europeana. Pe de alta parte, Comisarul European pentru Vecinatate, aflat in vizita in Republica Moldova, declara ca UE este o organizație deschisa, iar pentru aderare necesita a fi indeplinite mai multe…

- Ucraina este „una dintre noi si ii vrem (pe ucraineni) in Uniunea Europeana", a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Sefa UE a facut aceste declaratii dupa ce Bruxelles-ul a anuntat duminica ca va trimite armament Ucrainei, ca va interzice mass-media de stat rusesti in Uniunea…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea folosi "cele mai neplacute mijloace", inclusiv armament chimic sau biologc interzis, cu scopul de a infrange Ucraina, acuza ministrul britanic de Externe Liz Truss, relateaza The Associated Press. "Ii indemn pe rusi sa nu escaladeze acest conflict, insa trebuie…

- Decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște independența celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei este extrem de periculoasa pentru Republica Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, citat luni de BBC, transmite Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Rusia ar putea declanșa un conflict armat fara precedent in Europa, afirma politologul Cristian Pirvulescu. Chiar daca nu va ataca țarile care fac parte din NATO, Ucraina ramane o ținta sigura și este posibil ca invazia sa se produca din mai multe zone de frontiera. Specialistul spune ca liderul rus…

- Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Maia Sandu a declarat marți, înaintea summitului Parteneriatului Estic, ca Republica Moldova spera sa adere la Uniunea Europeana și a transmis Rusia ca decizia le aparține moldovenilor, relateaza Euractiv.Sandu a afirmat acest lucru în cadrul unui interviu acordat agenției de presa…