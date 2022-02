Republica Moldova interzice exporturile de grâu și porumb. Românii livrează volume record Republica Moldova interzice exporturile de grau și porumb pe perioada starii de urgența, incepand cu data de 1 martie, decizia fiind luata pentru a crește siguranța alimentara a țarii in aceasta perioada de risc, potrivit oficialilor de la Chișinau. Masura a fost anunțata la ultima ședința a Comisiei Situații Excepționale din 27 februarie 2022, in cadrul careia au mai fost stabilite și alte decizii care au ca scop reducerea efectelor produse de criza actuala. Concret, de la 1 martie 2022, se interzice exportul din Republica Moldova a porumbului și derivatelor acestuia, cu excepția semințelor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

