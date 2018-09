Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul in care a fost implicat coloana prezidentiala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost surprins de o camera de bord a unei masini aflate in trafic in momentul impactului dintre camionul care intra pe contrasens si autoturismul din coloana oficiala.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a carui coloana prezidentiala a fost implicata intr-un accident rutier duminica, a parasit spitalul, impreuna cu fiul sau cel mijlociu, care se afla de asemenea in masina, starea lor de sanatate fiind satisfacatoare, relateaza site-ul Deschide.MD. Dupa ce…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este internat in spital dupa ce masina sa a fost implicata intr-un accident, informeaza duminica site-ul Deschide.MD. Potrivit sursei, masina presedintelui s-a rasturnat la Strajeni. Presedintele si soferul sau au fost internati in spital. In…

- CHIȘINAU, 7 sept — Sputnik. Președintele Republicii Moldova a solicitat, în regim de urgența, informații concludente de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova cu privire la expulzarea cetațenilor turci care au activat la liceul "Orizont" pe teritoriul Republicii…

- Presedintele Actiunii 2012, George Simion, unul dintre organizatorii Marsului Centenar, urmeaza sa primeasca interdictie de intrare in Republica Moldova, anunta Politia de Frontiera a republicii. Institutia precizeaza ca liderul grupului de unionisti 'a demonstrat un comportament agresiv si inadecvat…

- O postare a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, marti dupa-amiaza pe pagina sa de Facebook despre rezultatele intrevederii din aceeasi zi cu ambasadorul Statelor Unite la Chisinau, James D. Pettit, a determinat Ambasada SUA din Republica Moldova sa publice un comunicat in care face precizari…

- Dodon sustine ca tot ce se intampla acum este rezultatul guvernarii eurounionistilor pe parcursul a noua ani si acuza ca autoritatile de la Bucuresti si de la Bruxelles au finantat aceste guverne si "au inchis ochii la faradelegile" lor. "Bruxelles, SUA, Bucuresti au investit politic si financiar…