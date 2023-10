Stiri pe aceeasi tema

- Familia Regala a Romaniei face lobby Romaniei și Republicii Moldova in Regatul Spaniei, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Majestatea Sa Margareta și Principele Radu vor fi primiți de Regele Felipe marți și vor avea mai multe intalniri publice, in cadrul carora vor sublinia, in mediul…

- „UE nu mai condiționeaza integrarea europeana a RM cu reintegrarea țarii și soluționarea conflictului transnistrean. Pe de alta parte, oamenii noștri de pe malul stang vor vedea ce inseamna integrarea in UE”. Declarația ii aparține șefei statului, Maia Sandu. Totodata, președinta a declarat in cadrul…

- Stiloul folosit de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru a semna cererea oficiala de aderare a țarii la Uniunea Europeana, a fost vandut la o licitație caritabila pentru o suma de șase mii de euro. S-a intamplat in cadrul unui eveniment, gazduit de ONG-ul „CCF Moldova”. Numele cumparatorului…

- Cel mai probabil, negocierile de aderare cu Uniunea Europeana vor incepe la pachet Republica Moldova – Ucraina. O spune ex-ministrul roman, Razvan Cotovelea, aflat la Chișinau in cadrul programului de formare profesionala in domeniul afacerilor europene pentru funcționarii din Republica Moldova. Potrivit…

- Turcia trebuie sa realizeze progrese in materie de democratie pentru ca negocierile de aderare cu Uniunea Europeana sa poata fi reluate, a afirmat miercuri, la Ankara, comisarul european pentru vecinatate si extindere Oliver Varhelyi, potrivit AFP, preluata de Agerpres.

- Șeful statului, Maia Sandu și vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, au participat astazi la deschiderea Reuniunii anuale a ambasadorilor. La inaugurare, șeful statului a trecut in revista realizarile din ultimul an și a trasat sarcinile pentru urmatoarea…

- Președinta le-a spus localnicilor ca in țara este pace in prezent și s-a intrebat cum ar fi stat lucrurile daca la Chișinau ar fi fost o alta guvernare, scrie publicația moldovean Unimedia. Potrivit unui comunicat al președinției, Sandu le-a spus totodata oamenilor ca Republica Moldova poate depași…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a cerut Federatiei Ruse - in comunicatul summitului aliatilor de la Vilnius difuzat marti - sa-si retraga toate trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, stationate fara consimtamantul Chisinaului in regiunea transnistreana.„Ne reiteram sprijinul…