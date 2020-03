Republica Moldova închide şcolile şi universităţile pe fondul COVID-19 Republica Moldova isi inchide de miercuri toate gradinitele, scolile, liceele si universitatile timp de doua saptamani ca masura de a preveni raspandirea coronavirusului, au anuntat oficiali din domeniul sanatatii, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Marti, Chisinaul a interzis intrarea in Republica Moldova a tuturor cetatenilor straini care vin cu avionul din zone infectate cu coronavirus. In Republica Moldova s-au inregistrat pana acum trei cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Situatia de criza dupa confirmarea celor trei cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus este examinata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

