- Comisia nationala extraordinara de sanatate publica din Republica Moldova a examinat situatia epidemiologica cu Covid-19 si a luat decizia de a suspenda zborurile spre Europa si de a inchide mai multe puncte de frontiera cu Romania si Ucraina, se mentioneaza in documentul publicat de Moldpres.Astfel,…

- Rusia a anunțat ca "limiteaza" cursele catre si dinspre Europa, in incercarea de a stopa raspandirea coronavirusului pe teritoriul sau, noteaza The Moscow Times.Restricțiile intra in vigoare luni, 16 martie, si vizeaza toate statele membre ale Uniunii Europene, dar si Elveția si Norvegia.Autoritațile…

- Majoritatea centrelor comerciale din Austria vor fi inchise pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus, zone turistice din Alpi vor fi puse in carantina si zborurile catre tarile europene unde epidemia se propaga cel mai rapid vor fi sistate, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz. ''Austria…

- In cadrul masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus, Republica Moldova va suspenda toate zborurile catre destinatii europene incepand de duminica, timp de doua saptamani.Aceasta decizie a fost anunțata, vineri, de premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, in cadrul unei conferințe de presa,…

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a explicat ca la nivelul Comisiei Europene s-a luat decizia de a reduce temporar din obligațiile companiilor aeriene in ceea ce privește utilizarea sloturilor orare, conform legislației UE.