Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat luni dupa-amiaza, la finalul consultarilor cu formatiunile parlamentare, ca in cateva zile va veni cu o solutie pentru ca statul sa poata iesi din impas, transmite Deschide.md. "Am constatat ca nicio formatiune nu isi asuma deschis ca face parte din vreo majoritate si, respectiv, sa poata propune un guvern. De asemenea am constatat ca pledeaza pentru alegeri anticipate, cu diferente de nuante. Sunt de acord ca parlamentul trebuie dizolvat. Acest deziderat, necesitatea anticipatelor, este impartasita si de cetatenii Republicii Moldova. Cetatenii…