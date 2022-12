Republica Moldova împrumută de la BERD 100 de milioane de euro pentru reparația drumurilor Republica Moldova va primi de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un imprumut adițional de 100 de milioane de euro. Parlamentul a ratificat, cu 72 de voturi, Acordul de modificare nr. 3 la Acordul de imprumut dintre Republica Moldova și BERD privind realizarea lucrarilor de construcție și reabilitare a drumurilor, scrie Jurnal.md . Cele 100 de milioane de euro vor fi investite in realizarea lucrarilor de construcție și reabilitare a drumurilor din Republica Moldova. Urmeaza sa fie reparate urmatoarele tronsoane: drumul R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

