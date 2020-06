Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 iun - Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, considera ca ”bandiții și mafia vor sa destabilizeze situația” din Republica Moldova și a explicat intr-un nou episod ”Președintele raspunde” care este situația acum in Parlament și ce ar putea urma in cazul in care și alți deputați ar da…

- Igor Dodon insista pe ideea unui stat prezidential: Presedintele sa bata cu pumnul în masa si sa puna la punct procurorii, judecatorii, deputatii. Igor Dodon vrea ca Republica Moldova sa fie un stat în care presedintele sa aiba puterea de a bate cu pumnul în masa…

- CHIȘINAU, 1 iun - Sputnik. Premierul susține ca Parlamentul ar trebui sa adopte Legea cu privire la organizațiile neguvernamentale, care reprezinta una dintre condițiile pentru debursarea celei de-a doua tranșe din asistența macrofinanciara din partea UE, in versiunea finala, cu amendamentele care…

- "Eu cred ca trebuie sa revenim la examenele de inmatriculare in instituțiile superioare de invațamant fara bacalaureat. Cei care doresc sa dea Bacalaureat pentru ca trebuie sa plece la studii in Romania, atunci sa-l dea. Restul – sa obțina datele și sa mearga in instituțiile superioare de invațamant",…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat marti ca Parlamentul a dat dovada de responsabilitate si va vota in procedura de urgenta proiectul de lege privind situatia de alerta, cu toate ca raman trei zile in care romanilor nu li se va aplica nicio reglementare. ‘Am vazut putin…

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. ”Pentru ca statul sa poata achita pensiile și salariile, trebuie sa gasim o ieșire din situație, trebuie mijloace finaciare”. Este reacția președintelui Republicii Moldova la criticile aduse Acordului de creditare intre Guvernul Republicii Moldova și cel al Federației…

- Igor Dodon sustine ca, desi si-ar dori acest lucru, insa este imposibil ca statul sa poata sa-i aduca acasa pe toti cetatenii care isi doresc acum sa revina in Republica Moldova, in contextul crizei mondiale provocate de raspandirea COVID-19. Presedintele a subliniat ca in limita capacitatilor sale,…

- Instituirea starii de urgenta este determinata de raspandirea rapida in regiune a epidemiei declansate de noul coronavirus si evolutia situatiei epidemiologice in republica, dar si de definirea de catre OMS a gradului "foarte ridicat" al pericolului legat de aceasta pandemie.Anunțul a fost facut, inca…