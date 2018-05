Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Igor Dodon pregatește dictatura in Republica Moldova! El susține ca Partidul Socialiștilor a adunat 1,5 milioane de semnaturi pentru trecerea la sistemul prezidențial. Intr-un interviu la postul de televiziune NTV, Dodon a precizat ca adunarea semnaturilor s-a incheiat pe 1 mai și ca…

- Relatiile dintre Republica Moldova si Republica Belarus vor fi si vor evolua asa cum isi doresc cetatenii moldoveni. Belarusul este gata sa acorde suport Republicii Moldova in orice domeniu, in masura in care si-o doreste si partea moldoveneasca. Declaratia apartine presedintelui Republicii Belarus,…

- Igor Dodon a fost printre primii președinți care s-au grabit sa-l felicite pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata la alegerile prezidențiale de duminica . Președintele Republicii Moldova l-a felicitat pe Putin printr-o postare scrisa in rusa pe contul sau de Facebook. ”Il felicit din tot sufletul…

- Un grup de intelectuali din Republica Moldova ii adreseaza președintelui Igor Dodon o scrisoare prin care solicita anularea deciziei de retragere a cetațeniei Republicii Moldova lui Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei și președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- In urmatorul Parlament socialistii vor initia modificarea Constitutiei astfel ca Republica Moldova sa treaca de la regim parlamentar la regim prezidential de conducere. Declaratia a fost facuta de deputatul Partidului Socialistilor, Vlad Batrincea, in cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de…

