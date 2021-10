Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Maia Sandu a venit cu o reacție pe rețelele de socializare dupa reținerea procuroului general, Alexandr Stoianoglo, și incuviințarea de catre Consiliul Superior al Procurorilor a anchetarii sale penale, noteaza Noi.md. In mesajul sau Maia Sandu a precizat ca "oamenii cer dreptate", iar…

- Liderul Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a plecat intempestiv marti la Moscova, cu putin timp inaintea suspendarii din functie si retinerii pentru 72 de ore a procurorului general, Alexandr Stoianoglo, intr-un dosar penal, amenintand cu ample actiuni de protest guvernul…

- Președintele PSRM, Igor Dodon, este de parere ca reținerea procurorului general, Alexandr Stoianoglo, reprezinta „o greșeala politica fatala” a actualei guvernari. Potrivit lui, arestarea șefului PG, „fara temeiuri clare, cu mascați, in graba, noaptea, din frica fața de ceea ce cunoaște el și din…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova, condus de Igor Dodon, a comunicat ca „trateaza cu toata seriozitatea declaratiile procurorul general, Alexandr Stoianoglo, despre implicarea directa a lui Peter Michalko, fostul sef al Delegatiei Uniunii Europene in Republica Moldova, in procesele interne…

- Evaluarea procurorului general al Republicii Moldova este binevenita, iar daca se va dovedi ca procurorul n-a facut ceea ce a promis, situația este periculoasa și nu trebuie tolerata. Declarații in acest sens au fost facute Monica Macovei, in trecut ministru al Justiției in Romania, in cadrul…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, nu vede cu ochi buni cele 10 masuri propuse de procurorul general Alexandr Stoianoglo in lupta cu corupția. Litvinenco a acuzat procurul-șef de faptul ca mimeaza combaterea coruptiei, iar argumentele prezentat astazi sint doar "scuze". In ceea ce privește retragerea…

- Partidul Comunistilor din Republica Moldova, condus de Igor Dodon, a comentat declaratiile procurorului general, Alexandru Stoianoglo, potrivit caruia, presedintele Maia Sandu i-ar fi reprosat faptul ca Procuratura inca nu a deschis un dosar penal pe numele lui Igor Dodon.

- Deputatul Sergiu Litvinenco susține ca Veaceslav Platon nu putea parasi țara fara acordul procurorului General, Alexandr Stoianoglo. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Litvinenco a scris ca plecarea la Londra a lui Platon este una inadmisibila, atata timp cat acesta este ”pușcariabilil…