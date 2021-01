Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Igor Dodon, liderul Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), i-a cerut luni presedintei Maia Sandu sa desemneze un premier pana la data de 1 februarie, atunci cand incepe sesiunea de primavara-vara a parlamentului, avertizand ca formatiunea sa va depune marti o sesizare…

- Comentatorul politic Ion Tabirța considera ca in situația in care Maia Sandu evita sa desemneze un candidat la funcția de premier, Curtea Constituționala ar putea sa-i sugereze un termen precis de numire a unui premier. Ion Tabirța spune ca, la ora actuala, nu exista o claritate privind desemnarea unui…

- Fostul sef de stat Vladimir Voronin ii cere presedintelui Maia Sandu sa-l desemneze la functia de prim-ministru. Liderul comunistilor a dat de inteles ca este indignat ca situatia politica din Republica Moldova si ca dansul este gata sa preia conducerea Guvernului pentru a-i face pe toti sa lucreze.

- Validarea mandatului noului Președinte a avut loc pe 10 decembrie. Cu o zi inainte, Maia Sandu a renunțat la calitatea de membru și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Președintele ales al Republicii Moldova a anunțat ca va depune juramantul de investire in funcție pe 24 decembrie…

- Mandatul de președinte caștigat de Maia Sandu a fost validat de Curtea Constituționala a Republicii Moldova, potrivit Jurnal.md . Hotararea prin care a fost confirmata legalitatea alegerilor prezidențiale a fost pronunțata cu puțin timp in urma. Decizia este irevocabila și nu poate fi supusa niciunei…

- Liderul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) Maia Sandu este castigatoarea alegerilor prezidentiale de duminica, din Republica Moldova, la nivel national fiind cu peste 15 procente in fata contracandidatului sau, presedintele in functie Igor Dodon, iar in diaspora avand cu mai mult de 85 de procente…

- Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a obtinut peste 10 puncte procentuale in fata presedintelui in exercitiu, Igor Dodon, in municipiul Chisinau. Potrivit datelor comunicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), Maia Sandu a…