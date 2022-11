Stiri pe aceeasi tema

Președinta interimara a Senatului, Alina-Ștefania Gorghiu, a avut o intrevedere, miercuri, cu ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a cerut marti, cu ocazia reuniunii NATO de la Bucuresti, accelerarea livrarilor de armament si generatoare de electricitate, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina, anunța Mediafax.

Ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a declarat ca atacurile cu rachete lansate miercuri de trupele ruse in Ucraina, care au provocat intreruperi de curent si in Republica Moldova, ar putea declansa o criza umanitara, anunța Rador.

Ministrul de externe Nicu Popescu a cerut convocarea ambasadorului Federatiei Ruse la Chisinau dupa ce atacurile rusesti de miercuri asupra Ucrainei au lasat din nou in bezna Republica Moldova, inclusiv sediul Ministerului de Externe, anunța News.ro.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni ca Republica Moldova are nevoie de granturi pentru a cumpara energie de pe piata, potrivit Agerpres.

Viceministrul rus de externe Alexander Grushko a acuzat NATO ca a pornit razboiul din Ucraina, iar totul s-a declanșat la summit-ul din 2008, care a avut loc la București, unde s-a decis ca Ucraina și Georgia sa devina membre ale alianței militare, potrivit TASS.

Una dintre rachete rusești lansate in Kiev a lovit la 850 de metri de Ambasada Romaniei in Ucraina, dar personalul este in siguranța, anunța ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

Moldova condamna cu fermitate planul Rusiei de a anexa regiunile ucrainene ocupate prin pretinse referendumuri, a scris miercuri dimineața, pe Twitter, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu.