- Președintele Klaus Iohannis a „salutat” declarația președintelui francez Emmanuel Macron privind disponibilitatea Franței de a participa la prezența militara a NATO in Romania. „Salut calduros anunțul președintelui Emmanuel Macron privind disponibilitatea Franței de a participa la prezența militara…

- Republica Moldova va plati la timp avansul pentru gazele din ianuarie catre Gazprom, a declarat miercuri premierul moldovean Natalia Gavrilița, conform Reuters. Anterior, cabinetul a anunțat ca Gazprom a respins cererea Moldovei de a reprograma plata gazului din ianuarie, forțand țara sa introduca…

- Franța a raportat marți 179.807 noi cazuri de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat numar inregistrat vreodata nu doar la nivel național dar și in Europa. La nivel mondial, doar Statele Unite și India au mai inregistrat in medii zilnice de peste 200.000 de noi cazuri, potrivit Reuters . Precedentul…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 17 noiembrie 2021Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara.PROIECTE DE HOTARARIPROIECT DE HOTARARE privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis…

- Uniunea Europeana are in vedere crearea unei forte militare comune de pana la 5.000 de militari pana in 2025 pentru a interveni intr-o serie de crize si fara sa se bazeze pe Statele Unite, potrivit unui proiect de plan strategic, informeaza marti Reuters. "Capacitatea de desfasurare rapida a UE"…

- 50.196 de cazuri noi de coronavirus a raportat joi Germania, un nou maxim istoric inregistrat pentru a patra zi consecutiva, pe masura ce un nou val de infecții cu COVID-19 afecteaza țara, transmite Reuters, citata de HotNews.ro.Precedentul record de infectari, 39.676 de cazuri noi, a fost raportat,…

- Compania farmaceutica americana Eli Lilly a retras cererea de autorizare in Uniunea Europeana a tratamentului sau cu anticorpi pentru COVID-19, invocand lipsa cererii din partea statelor membre, care se concentreaza pe alti furnizori, potrivit Reuters .Retragerea are loc la o luna de cand Comisia Europeana…