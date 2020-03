Stiri pe aceeasi tema

- In plina epidemie de COVID-19, socialistii si democratii si-au dat mana la propriu si la figurat. Deputatii PSRM si PDM au semnat acordul de creare a unei majoritati parlamentare si au constituit Platforma Social-Democrata pentru Moldova.Membrii coalitiei au prezentat principalele prevederi…

- PDM si PSRM au semnat luni, 16 martie, acordul privind crearea aliantei de guvermare. Documentul a fost semnat de presedinta Socialistilor, Zinaida Greceanii, si liderul Democratilor, Pavel Filip. Noua alianta a anuntat ca va promova o politica externa echilibrata si se va axa pe problemele social-economice…

- CHIȘINAU, 15 mart - Sputnik. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, care a publicat rezultatele preliminare la alegerile parlamentare noi din circumscripția electorala uninominala nr. 38, municipiul Hancești, liderul detașat al acestei curse electorale este reprezentantul PSRM, Ștefan Gațcan, la…

- Partidul Democrat din Moldova este gata sa inceapa negocierile cu Partidul Socialiștilor pentru formarea unei alianțe de guvernare. Anunțul a fost facut de președintele PDM, Pavel Filip, dupa sedinta Consiliului Național Politic al formatiunii.

- Liderul Partidului Comunistilor din Republica Moldova Vladimir Voronin afirma ca alianta dintre Partidul Socialistilor din Republica Moldova si Partidul Democrat din Moldova a existat dintotdeauna, iar actualele negocieri dintre cele doua formatiuni sunt mimate, transmite IPN.

- ''In calitatea sa oficiala, Plahotniuc a fost implicat in acte de coruptie care au subminat statul de drept si au compromis grav independenta institutiilor democratice din Republica Moldova'', se arata in comunicatul diplomatiei americane.Interdictia se aplica lui Vlad Plahotniuc, sotiei…

- Partidul Democrat din Moldova ar putea crea o coaliție politica in viitor cu una din ideologiile politice din Republica Moldova, fiind deschiși atat pentru partidul de stanga, cat și cel de dreapta politica. Declarația a fost facuta de catre deputatul PD, Adrian Candu intr-un interviu pentru UNIMEDIA.