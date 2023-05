Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, afirma, duminica, la mitingul pro-Uniunea Europeana care are loc la Chisinau, ca alaturarea in familia Uniunii Europene este, pentru Republica Moldova, „sansa poporului sa traiasca in pace, in liniste si in belsug”„Vocea noastra, azi este una comuna. Am…

- Sistemul vamal al Republicii Moldova va fi aliniat la standardele Uniunii Europene. Executivul a aprobat, la inițiativa Ministerului Finanțelor, ratificarea Acordului intre Republica Moldova și Uniunea Europeana privind participarea țarii noastre la Programul „Vama” al UE pentru cooperare in domeniul…

- Fiecare zi de razboi al Rusiei in Ucraina apropie Republica Moldova de UE, a explicat premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki. Șeful guvernului de la Varșovia a explicat aceasta situație cu prilejul unei vizite pe care a efectuat-o la Chișinau. Vizita a avut loc la 6 aprilie 2023. „Fiecare zi de razboi…

- Polonia va contribui in continuare la sporirea securitații energetice a țarii noastre și va oferi 20 de generatoare care vor fi distribuite spitalelor și altor instituții publice din țara. Anunțul a fost facut la intrevederea premierului Dorin Recean cu omologul sau polonez, Mateusz Morawiecki, aflat…

- Ministrul de externe de la Chisinau, Nicu Popescu, cere urgentarea procedurilor europene care ar asigura finantarea interconectarii directe a retelelor electrice din Moldova si Romania, subliniind ca in vremuri de razboi nu mai pot fi aplicate aceleasi proceduri birocratice ca in timp de pace, intrucat…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o intrevedere cu președintele Saeima Republicii Letonia, Edvards Smiltens, care se afla intr-o vizita oficiala la Chișinau, relateaza MOLDPRES cu referire la Direcția comunicare și relații publice a Legislativului. Cei doi președinți de parlament au discutat…

- Grecia a fost intotdeauna in favoarea aproprierii Republicii Moldova de Uniunea Europeana și a susținut fara rezerve acordarea statutului de țara-candidata pentru aderare la UE, fiind disponibila sa ajute autoritațile de la Chișinau in parcursul european și in crearea unui viitor democratic, prosper…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Varsovia, ca Romania va sprijini Republica Moldova cu orice este necesar, "in orice scenariu". Seful statului a precizat ca scenariile vor depinde, insa, de situatia concreta din teren. Iohannis a fost intrebat, miercuri, la Varsovia, daca are informatii…