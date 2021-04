Republica Moldova: Fostul premier Vlad Filat s-a retras de la conducerea PLDM

Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Filat pleaca de la conducerea Partidului Liberal Democrat din Moldova, formatiune pe care a fondat-o in octombrie 2007. Decizia a fost luata de Consiliul Național Politic, care a avut loc ieri. Informatia ne-a fost confirmata de secretarul general al PLDM, Alexandru Fetescu.

- Guvernul interimar de la Chisinau a propus spre examinare parlamentului instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Republicii Moldova in urma situatiei pandemice grave, conform unei decizii adoptate marti seara de catre executiv, relateaza Radio Chisinau, Agora.md si Deschide.md. Exista insa…

- Patru partide ar accede in mod cert in viitorul parlament de la Chisinau in caz de alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, ale carui rezultate sunt citate luni de Radio Chisinau, potrivit AGERPRES. Conform…

- Investirea unui nou guvern in Republica Moldova, in frunte cu Natalia Gavrilita, nu a fost sustinuta joi in Parlamentul de la Chisinau. Niciun deputat nu a votat in favoarea candidatei desemnate de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Parlamentul a examinat…