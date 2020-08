Stiri pe aceeasi tema

- Situatie incerta in cazul copiilor cu deficiente de auz de la scoala speciala din satul Hirbovat, raionul Calarasi. Parintii elevilor au fost anuntati ca institutia se inchide. Copiii ar urma sa mearga in școlile de cultura general. Exista, insa o problema. ”La moment, nu prea sunt specialisti care…

- Se dau bani de la stat pentru elevi. Vezi cum intra parintii in posesia tichetelor valorice Ministerul Educatiei va acorda bonuri valorice pentru copiii de gradinita si elevii din invatamantul primar (clasele I – IV), fie ca este de stat sau privat, pentru a ajuta la plata serviciilor after-school.…

- Saptamana aceasta autoritațile municipale vor organiza 4 ședințe cu managerii instituțiilor de invațamant pentru a analiza cele 7 modele propuse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii și vor selecta cea mai eficienta varianta pentru instituțiile de invațamant din țara. Anunțul a fost facut…

- Absolvenții romani au la dispozitie doua luni pentru a se inscrie pe listele acordarii somajului. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca accepta cereri de inscriere din partea elevilor din anul terminal al liceului. Tinerii care nu s-au hotarat inca ce drum sa urmeze in cariera se pot…

- Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, este de parere ca parinții elevilor carora nu li se va permite accesul la ambele sesiuni de Evaluare Naționala din cauza temperaturii ridicate pot da in judecata Ministerul Educației și pot caștiga procesul."Am pus o…

- Elevii claselor terminale se reintorc in banci. Pentru aceștia urmeaza o etapa de pregatire in vederea susținerii examenelor naționale de evaluare naționala, respectiv de bacalaureat. In unitațile de invațamant s-au luat masuri stricte pentru ca elevii sau dascalii sa nu se imbolnaveasca cu noul…

- Cum pot fi incheiate mediile școlare in anul școlar 2019-2020. Care sunt instrucțiunile recomandate de Ministerul Educației pentru cele 8 situații!Ce trebuie sa știe elevii, profesorii și parinții! Conform Ministerului Educației și Cercetarii profesorii au 8 variante pentru a incheia mediile elevilor…

- Ministerul Educației și Cercetarii a publicat calendarul admiterii la liceu. Elevii vor afla, in curand, oferta unitaților liceale. Miercuri, 27 mai, se afișeaza oferta de școlarizare sau de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii și calificari profesionale pentru invațamantul liceal,…