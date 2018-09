Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Protectie si Paza de Stat (SPPS) din Republica Moldova a difuzat duminica pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu momentul producerii accidentului in care a fost implicata coloana prezidentiala a lui Igor Dodon, informeaza Radio Chisinau. Politia a confirmat ca Dodon se afla intr-una…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și fiul sau au fost externați, a declarat Mihai Ciocanu, directorul Spitalului de Urgența pentru Deschide.MD. Cei doi nu au avut rani grave."Au fost examinați atat vizual cat și radiologic și nu s-au stabilit traumatime sau fracturi. Starea lor…

- Carmen de la Salciua a trait momente de panica in aceasta dupa-amiaza. Indragita artista de muzica populara a fost implicata intr-un accident, dupa ce ar fi intrat cu mașina intr-un alt autoturism. Din fericire, impactul nu a fost puternic, iar cantareața, dar și celalalt șofer nu au fost raniți. Fosta…