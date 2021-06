Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de Justiție a respins recursul depus de Comisia Electorala Centrala care a contestat hotararea Curții de Apel Chișinau privind constituirea secțiilor de votare in strainatate. „Prima instanța corect a stabilit ca Comisia Electorala Centrala cat și Ministerul Afacerilor Externe…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Republicii Moldova a revizuit marti in scadere numarul sectiilor de votare pentru alegatorii din localitatile din Transnistria, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care vor avea loc pe 11 iulie in republica, informeaza Radio Chisinau. Astfel,…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a anuntat, joi, ca vor fi puse la dispozitia autoritatilor din Republica Moldova mai multe spatii adecvate pentru organizarea unor sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din aceasta tara,…

- Numarul cetațenilor Republica Moldova aflați in strainatate care s-au inregistrat prealabil pentru a participa la votare in cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie a batut un nou record, scrie știri.md Pana la aceasta ora, peste 93 de mii de moldoveni au informat Comisia Electorala…

- Comisia Electorala Centrala a aprobat Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale in alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 in mijloacele de informare in masa din Republica Moldova. Documentul are drept scop asigurarea reflectarii echitabile, echilibrate si impartiale a campaniei…

- Comisia Electorala Centrala a aprobat devizul de cheltuieli estimativ pentru organizarea si desfasurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Este vorba de 125.046,7 mii lei, transmite IPN.

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) - condus de fostul presedinte prorus al republicii Igor Dodon - cere demisia Maiei Sandu si organizarea de alegeri prezidentiale anticipate intr-o declaratie aprobata de Consiliul republican al PSRM, reunit duminica, la Chisinau, relateaza Ziarul…

